Wittenberg/MZ - An einem Einkaufsmarkt in der Wittenberger Innenstadt griff am Montag gegen 14.15 Uhr ein 38-jähriger mutmaßlicher Ladendieb aus Wittenberg einen Mitarbeiter der Verkaufseinrichtung an. Danach schlug er auch auf die alarmierten Polizeibeamten ein, hieß es vom Wittenberger Revier.

Die Polizisten konnten ihn jedoch nach einem kurzen Handgemenge zu Boden bringen und eine Handfessel anlegen. Bei den Auseinandersetzungen wurden der Aggressor, der Mitarbeiter und ein Polizeibeamter leicht verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl, Körperverletzung und Widerstand wurden eingeleitet.