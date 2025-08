Ein 16-Jähriger aus Wittenberg legt sich selbst in Handschellen und kommt nicht mehr frei. Sein Vater ruft die Polizei. Was hinter dem kuriosen Vorfall steckt.

Kurioser Einsatz in Wittenberg: Polizei befreit 16-Jährigen aus Handschellen

In Wittenberg klicken die Handschellen schneller als gedacht. Ein Teenager legt sich selbst lahm und braucht am Ende die Polizei zum Entfesseln.

Wittenberg/MZ - Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hat die Wittenberger Polizei am Montagabend gehabt. Ein 16-Jähriger hat sich versehentlich selbst in Handschellen gelegt und brauchte schließlich Hilfe von echten Profis.

Nachdem der Vater nicht mehr weiterwusste, rief er die Polizei. Die Beamten rückten an, wurden kurzerhand zum Schlüsseldienst und befreiten den Teenager aus seiner „misslichen Lage”.

Warum sich der Jugendliche überhaupt in die Handschellen legte, bleibt ein Rätsel. Was jedoch klar ist: In diesem Fall kam die Polizei nicht zur Festnahme, sondern zur Befreiung.