Seit November 2022 wurde am Kunstrasenfeld am Platz der Jugend in Wittenberg gebaut. Jetzt steht er kurz vor der Fertigstellung. Positive Effekte bemerkt der SV Einheit schon jetzt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Der SV Einheit Wittenberg kann voraussichtlich in etwa acht Wochen das erste Fußballspiel auf dem neuen Kunstrasenplatz am Platz der Jugend in der Lutherstadt bestreiten. Der Abriss des alten Tennenplatzes neben dem Naturrasenfeld lief seit November 2022. Im April sollen die letzten Arbeiten an und neben dem neuen Feld abgeschlossen werden.