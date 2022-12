Gaststätte „Zur Heidi“ schließt Kult-Kneipe „Zur Heidi“ in Bad Schmiedeberg schließt nach knapp 30 Jahren

Nach fast 30 Jahren wird am Dienstag die Gaststätte „Zur Heidi“ in der Leipziger Straße schließen. Wie es mit dem Lokal in Bad Schmiedeberg danach weitergeht und warum viele das Aus bedauern.