Wittenberg/Zschornewitz/MZ. - Ein Tag voller Blumen, Lächeln und Erinnerungen: Am 28. Mai 2025 feiern Maria (93) und Hartmut Hentschel (95), die in Seegrehna leben, in Zschornewitz ihre Kronjuwelenhochzeit. Umgeben von ihrer Familie verbringen sie den besonderen Tag in vertrauter Runde. Bei Kaffee und Kuchen wird gelacht, erzählt und am Ende auch fotografiert – als Erinnerung an einen Tag voller Liebe und Nähe.

