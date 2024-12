Die Kölner Autorin Daniela Wander spezialisiert sich auf historische Romane und legte bereits acht verschiedene Titel vor. Zwei davon spielen in der Stadt zu Luthers Zeit.

Wittenberg/Köln/MZ. - Der Schlag kommt von hinten. Schützenmeister Burkhardt Gantzer erwischt die Keule mit niederschlagender Kraft am Kopf. Sofort wird ihm schwarz vor Augen. Er ist ohnmächtig. Stunden später erwacht er und ist eingesperrt in einer Hütte. War er der entführten Nonne schon so nah? Könnte der Entführer auch der Mörder sein? Wer außer ihm kann die Wahrheit herausfinden?