Kriminalität: Versuchtes Tötungsdelikt an 18-Jährigem in Wittenberg

Wieder ist es in Wittenberg zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, diesmal nicht am Arsenalplatz. Die Hintergründe der Tat sind noch offen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wittenberg - Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seit Samstagabend, 28. Mai, wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes an einem 18-jährigen Mann syrischer Herkunft aus Wittenberg. Das haben die Behörden in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Montag mitgeteilt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es in der Straße der Befreiung in Lutherstadt Wittenberg aus bisher ungeklärter Ursache erst zu einem Wortgefecht zwischen dem Geschädigten und einem 32-jährigen Mann aus Wittenberg gekommen sein. Daraufhin soll sich der 32-Jährige in ein dortiges Mehrfamilienhaus begeben haben. Wenig später sei er dann mit einem „gefährlichen Werkzeug“ wieder herausgekommen und soll mit diesem auf den Geschädigten eingewirkt haben. Dabei sei der junge Mann im Bereich der Hand verletzt worden, der daraufhin stationär in einem Krankenhaus aufgenommen worden sei.

Bei der anschließenden Tatortarbeit konnte das vermutliche Tatmittel aufgefunden und sichergestellt werden, heißt es sinngemäß in der Mitteilung.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat würden andauern und vom zuständigen Fachkommissariat der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt.

Zeugen, die Beobachtungen/Hinweise zum Tatgeschehen geben können bzw. gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter 0340/6000-291 (bzw. per E-Mail an [email protected]) zu wenden.