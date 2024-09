Landrat Christian Tylsch würdigt in der Auszeichnungsveranstaltung des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ die fünf Teilnehmerorte. Wer den Kreis beim Landesausscheid vertritt.

Bethau/Wittenberg/MZ. - Die Anspannung unter den Vertretern der fünf Teilnehmerortschaften des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ war deutlich zu spüren. Sie alle hatten sich am Montag in der Aula der Kreismusikschule im Bildungszentrum Lindenfeld in Wittenberg zur feierlichen Auszeichnung versammelt.