Im Kreis Wittenberg wurde in zwei Kindertageseinrichtungen eingebrochen. Was die Täter mitgenommen haben.

Wittenberg/MZ - Im Tatzeitraum vom 12. Juli, 16.20 Uhr bis zum 15. Juli, 6 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Kindereinrichtung in der Dresdener Straße in Wittenberg ein. Nach Angaben der Anzeigenerstatterin seien diverse Lebensmittel entwendet worden.

Laut Bericht der Polizei drangen unbekannte Täter im Tatzeitraum Donnerstag, 11. Juli, 17 Uhr, bis zum Folgetag um 5.45 Uhr gewaltsam in eine Kindereinrichtung in Mühlanger ein. In der weiteren Folge haben die Einbrecher von zwei Schreibtischen je ein abgeschlossenes Fach aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen ist Bargeld in einstelliger Eurohöhe entwendet worden.