Kreis Wittenberg eröffnet neues Testzentrum - Für wen es vorrangig gedacht ist

Wittenberg/MZ/mac - Am Mittwoch ist das neue Abstrichzentrum des Landkreises Wittenberg in Betrieb genommen worden - durch Landrat Christian Tylsch (CDU) und Amtsarzt Michael Hable. Längere Zeit war nach einem geeigneten Standort Ausschau gehalten worden. Der fand sich nun wie berichtet an der Rückseite der Sparkasse am Alten Bahnhof.

Ausdrücklich wird darum gebeten, nicht den Haupteingang zu nutzen, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden. Das Auto kann gegenüber dem Netto-Markt geparkt werden, heißt es. Der Fußweg vom Parkplatz bis zum Abstrichfenster betrage etwa 30 Meter und ist durch Aufsteller ausgeschildert.

Kombiniert ist das Zentrum mit einer Fieber-Ambulanz. Menschen mit dem Verdacht auf eine Covid-19-Infektion können dort nun getestet werden. Auf Bestellung, wie Landkreissprecher Alexander Baumbach betont. Es sei nicht für „Laufkundschaft“ gedacht, sondern für jene, die vom Wittenberger Gesundheitsamt zum PCR-Test aufgefordert werden. Die Ambulanz wird wiederum von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt betrieben, die das Personal stellt.

Sie ist nicht zuletzt als Entlastung gedacht. Eine Entlastung für die Mitarbeiter des Fachdienstes Gesundheit, die sich anderen wichtigen Aufgaben widmen können. Und auch eine Entlastung für die Kreisverwaltung, wo die Tests bislang durchgeführt wurden und Autos zeitweise bis auf die Breitscheidstraße standen.

Nicht zum Abstrich berechtigt in der Ambulanz seien etwa Reisende, die sich auf eigene Kosten in privaten Testzentren oder Arztpraxen testen lassen können. Patienten, die vor der Aufnahme in ein Krankenhaus stehen, werden in den Kliniken getestet.