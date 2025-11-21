Geflügelpest in Sachsen-Anhalt Kranichsterben: Wie die Lage im Landkreis Wittenberg ist

Die Geflügelpest hat bundesweit Tausende Kraniche das Leben gekostet, acht Vögel sind der Infektion im Kreis Wittenberg zum Opfer gefallen. Während die Meinungen über Verbreitungswege auseinandergehen, unterstützt der Kranichschutz Deutschland eine Petition des Nabu Brandenburg – mit klaren Forderungen an die Politik.