Geflügelpest in Sachsen-Anhalt Kranichsterben: Wie die Lage im Landkreis Wittenberg ist
Die Geflügelpest hat bundesweit Tausende Kraniche das Leben gekostet, acht Vögel sind der Infektion im Kreis Wittenberg zum Opfer gefallen. Während die Meinungen über Verbreitungswege auseinandergehen, unterstützt der Kranichschutz Deutschland eine Petition des Nabu Brandenburg – mit klaren Forderungen an die Politik.
21.11.2025, 06:32
Wittenberg/MZ. - Der Kranichschutz Deutschland unterstützt im Zusammenhang mit dem derzeitigen Ausbruch der Geflügelpest eine Petition des Nabu Brandenburg. Das bestätigt auf Anfrage der Kranichexperte Axel Schonert, der bei Kemberg ein Biotopmanagement betreibt.