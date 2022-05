Kneippen in Bad Schmiedeberg: dieses Jahr mit einem besonderen Highlight

Bad Schmiedeberg/MZ - „Wir sind Mitbewerber, aber auch eine Familie“, sagt Deddo Lehmann, Kurdirektor in Bad Schmiedeberg, zu den deutschen Kneipp-Kurorten. Auch, um voneinander lernen zu können, um sich über anstehende wichtige Themen zu verständigen, finden regelmäßige Treffen statt. Erstmals wird nun Bad Schmiedeberg der Ort der Zusammenkunft sein. Vom 31. Mai bis zum 2. Juni ist das Mitgliedertreffen des Verbandes Deutscher Kneippheilbäder und Kneippkurorte hier anberaumt.

Ein bisschen exotisch

Meist, bemerkt Lehmann, ist der süddeutsche Raum Treffpunkt, dort sei die „Dichte“ einfach höher. „Wir sind ein bisschen Exoten.“ Dass jetzt die „Kneipp-Welt“ aus Deutschland in Sachsen-Anhalt zu Gast ist, kann als Novum gelten. „Wir werden uns als würdiger Gastgeber erweisen“, versichert der Kurdirektor, der sich auf seine Kollegen freut - und darauf, diesmal nicht so weit fahren zu müssen. Zum Verband gehören rund 60 Heilbäder und Kurorte, zudem gibt es noch eine Kneipp-Premium-Class-Gemeinschaft mit lediglich acht Mitgliedern, Bad Schmiedeberg ist dort ebenfalls dabei. Deddo Lehmann fungiert seit 2013 als deren Sprecher. Es sind Kurorte, die sich besonders für Kneipp engagieren und eine gemeinsame Marketing-Strategie verfolgen.

Dass Bad Schmiedeberg eine besondere Stellung einnimmt im Reigen der deutschen Kneipp-Kurorte, glaubt Lehmann ganz sicher und verweist auf Intensität und Vielfalt der Angebote sowie auf das Kneipp-Therapiezentrum als „Leuchtturm“.

Davon können sich in Kürze Fachleute aus vielen Gegenden der Republik überzeugen. Bad Schmiedebergs Kurdirektor rechnet mit 50 bis 60 Teilnehmern, neben anderen kommt der Bürgermeister von Bad Wörishofen, ebenfalls ein Premium-Class-Ort.

Das Schwerpunktthema lautet diesmal „Kneipp-Gesundheit und der Naturraum Wald“. Drei Vorträge werden dazu am Nachmittag des 31. Mai ab 14 Uhr gehalten: Arzneipflanzen, Heilwald und Naturheilverfahren ist einer überschrieben. „Nachhaltigkeit als geschichtliche Aufgabe des Bad Schmiedeberger Stadtwaldes und aktuelles, gesamtgesellschaftliches Ziel“ der andere. Dazu passt eine geplante abendliche Wanderung eben durch den Stadtwald. Drittens schließlich wird der Olsberger Kneipp-Weg als Erfolgsmodell vorgestellt. Die Vorträge sind „im Rahmen der Kapazitäten“ öffentlich, so Lehmann.

Das gilt auch für eine Podiumsdiskussion, die am 1. Juni ab 14 Uhr im Festsaal des Kurhauses stattfindet und sich dem Thema „Long Covid als Aufgabe deutscher Kneipp-Heilbäder und Kneipp-Kurorte“ widmet. Zu den Teilnehmern zählt Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Long Covid als Aufgabe

Wie berichtet hat die Kur in Bad Schmiedeberg ein Konzept vorgelegt, um Betroffenen zu helfen. Bislang ohne ausreichend Resonanz. Was Lehmann nicht anficht: „Wir bleiben dran. Den langen Atem haben wir.“ Er hofft aber schon, dass sie bald loslegen können - und womöglich auf Impulse bei dem Treffen der Kneipp-Heilbäder und Kneipp-Kurorte. „Es gibt andere Konzepte, darüber können wir uns austauschen.“ Zudem gerate Long Covid zunehmend als ein volkswirtschaftliches Problem in den Fokus. „Wenn zehn Prozent an den Folgen leiden“, dann sei das eine enorme Größenordnung. Eine, der nicht allein mit Spezialkliniken beizukommen sei.