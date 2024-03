Bad Schmiedeberg/MZ. - Das Wasser ist frisch, aber es weckt die Lebensgeister und gesund soll es allemal sein, im Storchengang einige Runden im kühlen Nass zu drehen. Seit dem gestrigen Freitag ist das in Bad Schmiedebergs Freianlage am Kurhaus nun wieder möglich.

Vor dem Hintergrund des Weltwassertages fand am Nachmittag das so genannte „Anwassern“ statt. Deddo Lehmann, der Kurdirektor, spricht auch vom „Frühlingserwachen“ in der Kurstadt, gemeinsam mit dem Kneipp-Becken sind nach dem Winter Wasserspiel und Gradierwerk in Betrieb genommen worden.

Die Kita macht ein Programm. (Foto: Klitzsch)

Zahlreiche Gäste fanden sich auf dem Platz am Kurhaus ein, um der Zeremonie beizuwohnen. Die wurde seit längerem wieder von Sebastian Kneipp begleitet. Oder besser von Heidemönch Roland Gempe, der in die Rolle des Pfarrers schlüpfte, dem die Nachwelt ein ganzheitliches Gesundheitskonzept zu verdanken hat: mit den fünf bekannten Säulen Lebensordnung, Bewegung, Ernährung, Pflanzenheilkunde und eben Wasser. Bevor es dort hinein ging, wurde dem Publikum ein kleines Programm geboten: unter anderem mit der Schalmeienkapelle Großwig, mit Mädchen und Jungen der Kita „Storchennest“, Ansprachen von Kur-Direktor und Bürgermeisterin Heike Dorczok. An mehreren Ständen konnten diverse Kräuter und Liköre, Seifen und Korbwaren, Kerzen aus Bienenwachs oder gebastelte Gestecke erworben werden. Dass als Motto des diesjährigen Weltwassertages „Frieden“ auserwählt wurde, darauf verwies ausdrücklich die Bürgermeisterin. „Der ist“, sagte sie, „nötiger denn je.“

Das „Anwassern“ symbolisiert bereits seit 17 Jahren den Start in die Saison in Bad Schmiedeberg. Dass es gegenwärtig recht gut läuft bei der Kur, darüber hatte im Vorfeld Deddo Lehmann die MZ informiert. Die Winterflaute sei diesmal so ziemlich ausgefallen. „Wir sind gegenwärtig in beiden Kliniken fast ausgebucht.“ Das sei schön, verlange den Mitarbeitern aber einiges ab: „Ich bin sehr dankbar, dass das Team so mitzieht.“