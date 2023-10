Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kemberg/Radis/MZ. - Teure Investitionen für Straßenbau, Turnhalle und neue Baugebiete machen sich im Haushalt der Gemeinde Kemberg bemerkbar. Die Stadt müsse nun sparen, heißt es. Aus diesem Grund stellte sie den Ratsmitgliedern in einer Sitzung am Montagabend die Pläne für den nötigen ersten Nachtragshaushalt für 2023 vor – der einstimmig beschlossen wurde. Positiv festzuhalten ist: „Im Vergleich zum Haushalt 2023 hat sich das Defizit des Ergebnishaushaltes nicht erhöht“, so die Ausführungen in dieser Beschlussvorlage.