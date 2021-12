Knacker mit wenig Biss

Wittenberg/MZ - Sie hat es gleich im Vorgespräch gesagt: Es sind im Moment nicht mehr viele davon da. Dafür gibt es sie in sehr verschiedenen Größen und Ausführungen. Nicht alle sind verkäuflich, der vor dem Geschäft natürlich nicht und auch der ebenfalls fast mannshohe aus Holz drinnen ist ein „Ausstellungsstück“. Ansonsten aber hat der Kunde alle Wahl. Die Nussknacker, um die es hier gehen soll, sind ein unverzichtbarer Bestandteil deutscher Weihnachtstradition und als solche überwiegend im Erzgebirge beheimatet. Wie so gut wie alles, was Ilona Mack in ihrem Christmas-Shop auf der Wittenberger Einkaufsmeile Collegienstraße anbietet: Pyramiden, Schwibbögen, Krippengesellschaften und, klar, Räuchermännchen, Nussknackers nächste Verwandte.

Besser in Ruhe lassen

Die Vorstellung der bissigen Holzkerle beginnt mit einer Enttäuschung. Sie beißen gar nicht. Die ganz kleinen in Anhängerform nicht, weil sie nicht die Kiefer auseinanderbekommen. Die mittleren und großen haben zwar durchaus bewegliche Kiefer und auch den entsprechenden Hebel im Rücken, doch wer seinen Nussknacker liebt, der stellt ihn im Advent hin und lässt ihn hübsch in Ruhe. Ganz abgesehen davon, dass die mittelgroßen zwar eine Hasel-, nicht aber eine Walnuss in den Mund nehmen können.

„Eigentlich“, sagt Ilona Mack, seien Nussknacker, diese Nussknacker, nämlich ein „Dekorationsartikel“, etwas, mit dem man pfleglich umgeht, damit man lange Freude daran hat, in Handarbeit bemalt, wie er ist, der „König“, „Förster“ oder „Bergmann“, und wie die traditionellen Knacker-Typen noch so alle heißen. Dass der König der Größte ist, versteht sich. Für den Gebrauch gibt es ganz andere, wie Mack sagt, „moderne“ Modelle: hölzerne Handschmeichler in schlichter Pilz- oder auch Eichhörnchen-Form - mit sehr effizienter Drehschraube. Die Nussknacker, ob modern oder traditionell, sind freilich nur ein Teil des überbordenden Sortiments, das Ilona Mack für Weihnachtsfreunde bereithält. Es ist weithin der einzige Laden für dieses Holzkunsthandwerk, da muss man sonst schon nach Leipzig fahren.

Natürlich ganzjährig

Mack selbst macht das - wenn wir Corona jetzt mal außen vor lassen - üblicherweise zweimal im Jahr, wenn sich auf der Messe „Cadeaux“ die Erzgebirgler präsentieren. Familienunternehmen wie Wendt & Kühn, Hubrig, Köhler, Blank und wie sie alle heißen - und dem Vernehmen nach alle ihre Stammkundschaft haben im Laden von Ilona Mack, die, und das überrascht jetzt nicht mehr wirklich, außerdem so etwas wie die Gebietsvertretung für die beliebten Herrnhuter Sterne aus der Oberlausitz hat. Die „müssen“ sogar ganzjährig leuchten, sprich verfügbar sein, das sei die Bedingung.

Dass Weihnachtsläden, was auf den ersten Blick vielleicht kurios anmutet, als solche ganzjährig geöffnet sind, sei eher branchenüblich, sagt Ilona Mack. Was sollen die armen Touristen denn auch machen? Sind just im Sommer in good old Germany - und können keine Krippen kaufen, keine Nussknacker? Verschicken gehört zur Routine in Ilona Macks Weihnachtsladen. Die Amerikaner, zum Beispiel, könnten dieses authentische Stück Deutschland ja schlecht im Flugzeug mitnehmen, wenn es eine bestimmte Größe erreicht, zum Beispiel ein beeindruckender Schwibbogen ist. Es gibt für die USA übrigens spezielle Modelle für die dort üblichen Stromanschlüsse. Am Sonnabend des zweiten Adventswochenendes war im Laden „die Hölle los“, berichtet Mack über den Besuch einer amerikanischen Reisegruppe.

Katzen statt Engel

Die Einheimischen kommen gern in der Saison. An diesem Dienstag im Advent geht eine Katzenpyramide Richtung Westdeutschland. Eine Stammkundin aus Wittenberg möchte ihre Tochter damit überraschen. Eine Katzenpyramide? Ja, auch die Holzarbeiten aus dem Erzgebirge unterlägen Moden, berichtet Ilona Mack, die sich im Übrigen einiges darauf zugute hält, nur authentische Ware aus Deutschland im Sortiment zu haben, nichts Billiges aus China also.

Die Moden tragen den Bedürfnissen der Sammler Rechnung, die es auch auf diesem Gebiet gibt. Dass es ausgerechnet im hochgradig coronaverseuchten Erzgebirge Professor Drosten in den Status Räuchermännchen geschafft hat, wirkt dabei wie Ironie der Geschichte.

Zu Hause lieber minimalistisch

Zu Hause, sagt die gelernte „Gebrauchswerberin“ Mack, die bald 70 Jahre alt wird, aber noch möglichst lange weitermachen möchte, sei ihre Weihnachtsdekoration eher „minimalistisch“, gut, ein Schwibbogen, ein paar Sterne, aber kein Nussknacker. Warum auch. „Alles, was im Laden steht, gehört mir ja.“ Selbstverständlich hat sie jetzt aber Nussknacker nachgeordert. Man weiß ja nie.