Wittenberg/MZ - Die 37-jährige Fahrerin eines Renaults befuhr am 9. Januar um 15.15 Uhr die L 121 aus Richtung Düben kommend in Richtung Hundeluft. Etwa drei Kilometer vor der Ortslage Hundeluft kam sie in einer Rechtskurve auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab.

Das Fahrzeug kam anschließend auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Während die Fahrerin unverletzt blieb, wurde ein mitfahrendes Kleinkind leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand derartiger Sachschaden, dass es abgeschleppt werden musste. Durch Kameraden der Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe gebunden.

Um 17.26 Uhr befuhr eine 28-jährige Skoda-Fahrerin die K 2004 aus Richtung Serno kommend in Richtung Weiden. Aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn geriet sie nach rechts von der asphaltierten Fläche ab auf den unbefestigten Teil der Straße. Nachdem sie gegenlenkte, drehte sich das Fahrzeug und stieß gegen einen links neben der Fahrbahn stehenden Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Am Baum entstand geringfügiger Sachschaden.

Ein 23-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr um 21.45 Uhr die B 107 aus Richtung Jüdenberg kommend in Richtung Oranienbaum. Auf einer geraden Strecke geriet er auf winterglatter Fahrbahn plötzlich ins Schlingern, woraufhin das Fahrzeug außer Kontrolle geriet, nach links von der Fahrbahn abkam und mit dem Heck gegen einen Baum prallte. Dabei entstand Sachschaden am Baum und am Fahrzeug. Letzteres musste abgeschleppt werden. Der junge Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Am 10. Januar befuhr ein 39-jähriger VW-Fahrer um 07.21 Uhr in Zahna die Köpnicker Straße aus Richtung Bülziger Landstraße kommend in Richtung Rahnsdorfer Straße. Im Kurvenausgang einer Rechtskurve geriet er aufgrund von Glätte zunächst auf die Gegenfahrbahn, lenkte gegen und rutschte anschließend nach rechts von der Fahrbahn, wo er einen Maschendrahtzaun durchbrach und hinter dem Zaun parallel zur Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie am Zaun entstand Sachschaden.

Eine 30-jährige Nissan-Fahrerin befuhr um 07.45 Uhr in Coswig die Unterfischerei in Richtung Kopfweidenallee. In Höhe der Hausnummer 10 kam sie auf winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem offenstehenden Tor. An diesem sowie am Pkw entstand Sachschaden.