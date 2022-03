Kleines Fest am Wittenberger Schwanenteich

Wittenberg/MZ - Ordentlich auf die Pauke zu hauen verbietet sich in diesen Zeiten gleich aus mehreren Gründen. Ein kleines Fest aber soll es unverändert geben am 18. März am Schwanenteich. Zwischen 16 und 20 Uhr lädt die Stadt Wittenberg die Bürgerschaft dazu ein, sich das 2021 rundum sanierte Naherholungsareal einmal genauer anzusehen, das an diesem Tag nun auch offiziell eröffnet wird. Anlass ist wie bereits berichtet die Rückkehr der beiden Teich-Schwäne „Costa“ und „Diva“. Das Programm ist vielfältig, vorgesehen ist beispielsweise ein rund 45-minütige Führung mit Stadtplanerin Anett Paul (Beginn 16.30 Uhr). Es gibt Live-Musik („Frank and the Groovebox featureing Jenai“, ab 18 Uhr) und Tanzvorführungen (Carola Meißner und ihre Tanzgruppe aus dem „Pferdestall“) sowie allerlei Angebote für Kinder, darunter einen „Walking Act“, der Luftballons zu, na klar, Schwänen modelliert. Auch sonst steht diesbezüglich so einiges im Zeichen des Schwanes, der beispielsweise aus Papier oder Styropor gebastelt werden kann.

Vorgesehen ist, dass das Publikum sich zum Verweilen auch auf Decken und in Strandkörben niederlassen kann, da kann man freilich nur auf gutes Wetter hoffen. Am gestrigen Mittwoch lautete die Wetterprognose: könnte gerade noch klappen, der 18. März beendet demnach die für die gesamte kommende Woche erwartete Schönwetterphase.

Die gastronomische Versorgung übernehmen das Café „Bittersuess“ aus der Altstadt und ein direkter Teich-Anrainer, das Restaurant „Smack“, das über eine grandiose Seeblick-Terrasse verfügt. An diesem Punkt wird es Zeit, den Krieg in der Ukraine explizit zu benennen: „Smack“ ist ein Restaurant, dass „von Russen und Ukrainern gemeinsam“ betrieben wird, wie Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) bei der Vorstellung des Schwanenteich-Festes hervorhob. Alle Einnahmen aus dem Verkauf von Essen und Getränken bei der Veranstaltung sollen daher laut Zugehör der Ukraine-Hilfe gespendet werden. Mit welchen Gefühlen unterdessen der ukrainische Teil des Unternehmens „Smack“ seiner Arbeit im friedlichen Wittenberg nachgeht, kann man sich unschwer vorstellen.

Bei der Veranstaltung gilt 3G. Dies wird laut Stadt auch kontrolliert.