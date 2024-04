Pflege- und Adoptivfamilien gesucht - So schätzt der Wittenberger Verein die Situation im Kreis ein

Kinderschutz in Sachsen-Anhalt

Zum Tag der offenen Tür des Vereins der Pflege- und Adoptivfamilien in Wittenberg gab es Angebote natürlich auch für jene, um deren Wohlergehen es den Vereinsmitgliedern geht.

Wittenberg/MZ. - Geht es um Kindeswohl, dann ist der Verein der Pflege- und Adoptivfamilien Anhalt-Wittenberg auch für den Landkreis ein Ansprechpartner. Als solchen bezeichnet gegenüber der MZ Wittenbergs Vizelandrat Jörg Hartmann (CDU) die Gemeinschaft. In Hartmanns Geschäftsbereich fällt auch das Pflegekinderwesen, dito das Jugendamt, dort liegen, wenn man es mal so nennen will, die Schnittmengen.