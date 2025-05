Wittenberg/MZ. - Manchmal, so beschreibt es Antons Vater, komme es ihm so vor, als würde sein Sohn wie ein Amazon-Paket behandelt: Immer wieder hin und her geschickt, von einem Ort zum nächsten. Seit der Siebenjährige vor über einem Jahr durch das Wittenberger Jugendamt in Obhut genommen wurde, hat er bereits in einem Pflegeheim in Zörbig gewohnt, war in einem weiteren in Möhlau, und lebt nun in einer Einrichtung in Wittenberg. Seine Eltern kämpfen seit der Inobhutnahme im April 2024 darum, dass er wieder nach Hause zurückkehren kann.

