Die Nietlebener pflegen ein besonderes Heimatgefühl. Dazu zählt das Interesse am alten Taubenturm in Granau ebenso wie an einer geplanten Wohnanlage direkt am Heidesee.

Wohnen am Heidesee in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Nietlebener hängen an ihrem Nietleben – in keinem anderen Stadtteil in Halle soll die Heimatliebe tiefer verwurzelt sein. Kein Wunder, dass die Einwohner selbst vom „Freistaat“ reden. „Bei uns funktioniert das Miteinander noch. Wenn auf der einen Seite ein Auto in den Ort fährt, weiß man am anderen Ende Bescheid – auch ohne Handy“, sagt Frank Scheer vom Heimatverein. Am Donnerstag gab es neue Nahrung für die Geschichtsbücher. Auf Gut Granau wurde dem Taubenturm eine neue Haube samt Wetterfahne aufgesetzt. Und Investor Temba Schuh präsentierte gleich noch sein zweites Vorhaben: eine neue Wohnanlage zwischen Heidesee und Eislebener Straße.