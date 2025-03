Kemberg/MZ. - Ein stolzes Alter hat die Kembergerin Margarete Urban erreicht. Sie konnte jetzt ihren 105. Geburtstag feiern.

„Ein Blumenstrauß so bunt wie Ihr Leben“: Mit diesen Worten überreichte Siegmar Thiele, der Ortsbürgermeister von Kemberg, am vergangenen Wochenende den Strauß an Margarete Urban. Danach war der Bürgermeister der Stadt, Torsten Seelig, an der Reihe, alles Gute zu wünschen. Zuvor gehörte schon Pfarrer Nathanael Schulz zu den Gratulanten. Frau Urban feierte den Geburtstag im Kreise ihrer Familie.

Geboren wurde sie in Merseburg. Als ihre Eltern das Haus in der Bergwitzer Straße in Kemberg bauten, zog sie 1927 hierher. „Mein Vater war Kriegsinvalide, Mutter war hier in Stellung“, berichtete sie zu ihrem 100-jährigen Geburtstag . Ihre Großeltern hatten in der Anhalter Straße ein kleines Gemüsegeschäft. Auch Urban war „in Stellung“, wie es damals hieß. Zunächst half sie bei Landwirten, später verschlug es die Jubilarin in den Bergbau. Da arbeitete sie sich bis zur Baggerfahrerin hoch.