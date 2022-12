Das Präsidium in Anhalt-Bitterfeld erarbeitet einen Lösungsvorschlag für Rodleben. Der Jubel im Verein hält sich aber in Grenzen. Der Wechsel nach Wittenberg bleibt aktuell.

Wittenberg/MZ - Es bleibt vorerst dabei: Der 1. FVV Rodleben wird zumindest nicht sofort in den regulären Spielbetrieb - darum bemüht sich der neu gegründete Verein seit dem 24. Mai vergebens - integriert. Das haben die Mitglieder des Präsidiums des zuständigen Fußball-Kreisfachverbands (KFV) Anhalt-Bitterfeld am Montagabend so entschieden. „Es gibt keinen Passus in der Spielordnung, der das Integrieren einer Mannschaft in der zweiten Halbserie ermöglicht“, erklärt Jörg Bihlmeyer und betont: „Ich beuge kein Recht!“