Altkleider-Container verschwinden zunehmend oder die Standorte sind vermüllt. Was Hintergründe dieser Entwicklung sind und wie der Landkreis Wittenberg jetzt reagiert.

Ein typisches Bild: Wo es noch Altkleider-Container gibt, wie hier in der Erich-Weinert-Straße in Wittenberg, sind die Standorte vermüllt.

Wittenberg/MZ. - Es ist schwierig geworden, Container für Altkleider in der Region zu finden. Nach und nach sind zahlreiche dieser Sammelstationen verschwunden. Wer seinen Kleiderschrank entlasten und Klamotten auf sinnvolle Art und Weise loswerden werden möchte, muss länger suchen, um doch noch einen Container zu finden, in dem Platz ist.