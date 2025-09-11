Anbieter ziehen sich zurück Kaum mehr Altkleider-Container: Wohin mit den Klamotten?
Altkleider-Container verschwinden zunehmend oder die Standorte sind vermüllt. Was Hintergründe dieser Entwicklung sind und wie der Landkreis Wittenberg jetzt reagiert.
11.09.2025, 09:53
Wittenberg/MZ. - Es ist schwierig geworden, Container für Altkleider in der Region zu finden. Nach und nach sind zahlreiche dieser Sammelstationen verschwunden. Wer seinen Kleiderschrank entlasten und Klamotten auf sinnvolle Art und Weise loswerden werden möchte, muss länger suchen, um doch noch einen Container zu finden, in dem Platz ist.