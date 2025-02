Wittenberg/MZ - Die Sanierungsarbeiten an den Rolltreppen im Kaufland-Markt an der Lerchenbergstraße in Wittenberg sind abgeschlossen. Wie Unternehmenssprecher Dominik Knobloch auf MZ-Anfrage bestätigte, sind die Rollsteigen seit Donnerstag und damit schneller als geplant wieder vollumfänglich in Betrieb.

Während der Arbeiten war jeweils eine der beiden Rolltreppen im Wechselbetrieb nutzbar. Weitere Modernisierungsmaßnahmen seien derzeit noch nicht geplant, erklärte der Unternehmenssprecher weiter. Der Markt in der Lerchenbergsiedlung besteht seit mehr als 30 Jahren und wurde über die Jahre hinweg immer wieder modernisiert.