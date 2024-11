Die ehemalige Kelly-Family-Sängerin Kathy Kelly ist in Wittenberg zu Gast. Im Interview üspricht sie über ihre Tournee mit Jay Alexander, über Straßenmusik in Wittenberg und darüber, was sie antreibt, immer weiterzumachen.

Kathy Kelly in Wittenberg: So läuft die aktuelle Tournee

Kathy Kelly und Jay Alexander sind gemeinsam auf Tournee. Am 07. November treten sie in der Wittenberger Stadtkirche auf.

Wittenberg/MZ - Kathy Kelly, ehemalige Frontfrau der Kelly Family, ist seit Ende September auf Tournee. Vor ihrem Auftritt am 07. November in der Wittenberger Stadtkirche hat sie mit Lea Fischer gesprochen. Es geht um ihr aktuelles Album „Glaub an dich“, die Kraft der Musik, und ihren ersten Besuch in Wittenberg.