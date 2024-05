Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Die beiden Lutherpaare für das Stadtfest „Luthers Hochzeit“ in Wittenberg kommen in diesem Jahr aus Pratau. Caroline und Oliver Koschmieder sind zwar bereits 2007 im alten Rathaus getraut worden, werden sich aber als Katharina von Bora und Martin Luther am 15. Juni erneut das Ja-Wort geben. Das Paar zur 28. Ausgabe von „Luthers Hochzeit“ wurde am Montag im alten Rathaus von Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) und Denis Lehmann vom Stadtmarketing vorgestellt.