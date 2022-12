Kassiert die Stadt Wittenberg doppelt?

Wittenberg/MZ - Auch bald ein Jahr nach ihrer holprigen Einführung sorgt die Gewässerumlage in Wittenberg weiter für Fragen und Kritik. So wandte sich jetzt eine MZ-Leserin an die Redaktion, die ein Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße besitzt. Wieso, fragt Regina Hanschmann, müsse sie diese Umlage zahlen, wo sie doch bereits „für die Einleitung des Niederschlagswassers in den gleichen Bach“ jährlich etwa 865 Euro auf den Tisch lege? Erbost berichtet die Frau von einem mehrmonatigen Briefverkehr, der allerdings nicht das von ihr gewünschte Ergebnis gebracht hat, nämlich die Aufhebung der vermeintlich „doppelten“ Zahlung.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 5 Tage >>testen<<.