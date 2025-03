Landkreis legt aktuelle Daten vor zur Zahngesundheit bei Kindern. Ein „naturgesundes Gebiss“ haben nur rund 50 Prozent der Sechs- bis Siebenjährigen. Was getan wird, um das zu ändern.

Wittenberg/MZ. - Es gibt Kinder, sagt Beate Wetzel, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, die haben noch keine Zahnbürste gesehen. Oder die Bürste wird nur selten und unregelmäßig genutzt. Um das zu ändern, um ein Bewusstsein zu schaffen dafür, wie wichtig Zahngesundheit ist, wird seit vielen Jahren ein beträchtlicher Aufwand im Landkreis Wittenberg betrieben. Ein vierköpfiges Team des Gesundheitsamtes ist tagaus, tagein unterwegs: in Kindertagesstätten, in Grundschulen, Förderschulen, in fünften und sechsten Klassen.