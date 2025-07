Ein Lkw wollte die A14 an der Anschlussstelle Halle-Peißen verlassen, geriet jedoch im Kurvenbereich der Abfahrt von der Fahrbahn ab.

Ein Lkw ist auf der A14 an der Anschlussstelle Halle-Peißen von der Fahrbahn abgekommen.

Halle (Saale). - Ein Sattelzug ist am Montag gegen 15.30 Uhr auf der A14 an der Anschlussstelle Halle-Peißen verunglückt, teilt die Polizei mit.

Laut den Angaben wollte der Lkw-Fahrer, der in Richtung Dresden unterwegs war, die A14 verlassen. In der Kurve der Abfahrt sei das Fahrzeug jedoch nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, so die Polizei. Anschließend blockierte der Trailer die Fahrbahn.

Gegen 17.15 Uhr konnte der Lkw geborgen und die Fahrbahn wieder freigegeben werden, so die Polizei. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch unklar.