Ein Teenager soll in Apollensdorf Scheiben eingeschlagen, Autos beschädigt sowie Grundstücke unbefugt betreten haben. Was die Wittenberger Polizei dazu sagt.

Die Polizei ist am Sonntagnachmittag in die Roßlauer Straße in Apollensdorf alarmiert worden.

Wittenberg/MZ - Apollensdorf steht unter Schock: In den vergangenen Tagen soll ein Mädchen in der Roßlauer Straße durch mutmaßlichen Vandalismus für Aufregung gesorgt haben. „Scheiben werden eingeschlagen, Autos beschädigt und Grundstücke unbefugt betreten“, heißt es in einem anonymen Beitrag in den sozialen Medien.

Die Polizei bestätigt einen Einsatz in der Roßlauer Straße in Apollensdorf. Die Beamten sind am Sonntagnachmittag alarmiert worden. „Wir haben eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und werden die an die Staatsanwaltschaft weiterleiten“, sagt Cornelia Dieke vom Wittenberger Polizeirevier. Auch ein Rettungswagen sei zu dem Vorfall hinzugezogen worden.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei der mutmaßlichen Täterin um ein schuldunfähiges Kind handelt – also ein Kind unter 14 Jahren, das strafrechtlich nicht belangt werden kann. Nähere Angaben möchte die Polizeihauptkommissarin zu dem Vorfall nicht machen, weil es sich um ein strafunmündiges Kind handelt.