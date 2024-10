In der Nacht zu Sonntag hat ein alkoholisierter 21-jähriger Fahrer in einer Kurve bei Orchsenkopf die Kontrolle über seinen Toyota verloren und ist mit einem Baum kollidiert.

Kemberg/MZ - Ein 21-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag bei Ochsenkopf die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist verunglückt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 01.30 Uhr in der Nacht auf der Kreisstraße in Richtung Radis. Der junge Mann war mit seinem Toyota Corolla in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, touchierte einen Baum und kam schließlich auf einem Grünstreifen zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemtest ergab einen Wert von 1,11 Promille. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.