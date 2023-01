Wittenberg/MZ/jjt - Zu einem rätselhaften Einsatz ist es am Samstag in der Dessauer Straße in Wittenberg gekommen. In einer Einrichtung, in der Jugendliche untergebracht sind, klagten eine Erzieherin und ein Bewohner über Augen- und Atemwegsreizungen.

Die Feuerwehr evakuierte das Gebäude und suchte sämtliche Räume mit Gasmessinstrumenten und pH-Tests ab. Jedoch habe man weder ein Gas noch eine Säure feststellen können, hieß es am Sonntag von der Feuerwehr. Nachdem ausgiebig gelüftet wurde, konnten die Bewohner ins Haus zurückkehren.

Alle zwölf Bewohner beziehungsweise Erzieher wurden medizinisch untersucht, die meisten hatten laut Feuerwehr am Sonntag aber keine Beschwerden mehr.