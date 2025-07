Wittenberg/MZ. - Ein 52-Jähriger aus Jessen ist am Dienstag vom Schöffengericht des Amtsgerichts Wittenberg vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Dem Mann wurde von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt, im Frühling 2019 seine damalige Freundin in seiner Wohnung vergewaltigt zu haben. Warum der Angeklagte am Ende fast nichts sagen musste, um die Vorwürfe gegen sich zu entkräften.

