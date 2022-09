Internationale Gäste tagen in Bad Schmiedeberg

Donnerstag beginnt in Bad Schmiedeberg die Jahrestagung des Vereins europäischer Radonheilbäder. Was es mit Radon-Therapien auf sich hat.

Bad Schmiedeberg/MZ - Nach dem Treffen des Verbandes deutscher Kneipp-Heilbäder in Bad Schmiedeberg vor wenigen Wochen, bei dem es unter anderem um das Phänomen Long Covid ging, steht die nächste unter Gesundheitsaspekten interessante Zusammenkunft in der Kurstadt bevor: Am Donnerstag beginnt die Jahrestagung des Vereins europäischer Radonheilbäder (Euradon) im Moor-, Mineral- und Kneippheilbad Bad Schmiedeberg.