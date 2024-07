Lutherischer Weltbund in Wittenberg Inken Wöhlbrand geht, Global Songbook kommt

Seit 2018 war Inken Wöhlbrand Direktorin des LWB-Zentrums Wittenberg. Jetzt kehrt sie nach Norddeutschland zurück. In einem Festgottesdienst in der Stadtkirche Wittenberg wird sie verabschiedet. Welcher Traum am Ende in der Lutherstadt wahrgeworden ist.