Ausschüsse in Kemberg diskutieren über zwei gigantische Solarparks in Schleesen. Sie könnten eine Fläche von 156 Hektar einnehmen. Anwohner sehen das kritisch. Was auf dem Spiel steht.

In Schleesen könnten zwei Solarparks mit 156 Hektar entstehen: Was Anwohner befürchten

Kemberg/MZ - Eine Fläche, so groß wie 220 Fußballfelder: In dem kleinen Ort Schleesen könnte womöglich eines der größten Solarprojekte in der Region entstehen – sollte der Stadtrat diesem Mega-Projekt zustimmen. Zwei Photovoltaikanlagen sollen in Schleesen auf einer Gesamtfläche von etwa 156 Hektar gebaut werden.