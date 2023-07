In Bad Schmiedeberg haben Polizeibeamte einen Fahrradfahrer entdeckt, der in Schlangenlinien unterwegs war. Gegen ihn laufen nun gleich zwei Ermittluingsverfahren.

Bad Schmiedeberg/MZ - Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den Beamten am Montag, den 24. Juli, um 22.45 Uhr in der Pretzscher Straße in Bad Schmiedeberg ein Radfahrer auf, welcher unsicher und in Schlangenlinien fuhr.

Bei der sich anschließenden Kontrolle wurde starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,62 Promille. Folglich wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr gegen den 42-Jährigen eingeleitet. Zudem wurden die Beamten mehrfach beleidigt. Auch dazu wurden Strafanzeigen gefertigt.