In Kemberg sind Eltern auf die Hilfe der Stadt angewiesen: Sorgenkind Spielplatz

Fördermittel sind gefragt, wenn es um die Instandsetzung des Spielplatzes in Radis geht. Ein Vorhaben zwischen Engagement und Kritik.

Der trostlose und veraltete Spielplatz in Radis soll erneuert werden.

Kemberg/Radis/MZ - Mehrheitlich votierte der Kemberger Stadtrat am Montag für die Errichtung der Bewegungs- und Lernspielstätte im Dorfzentrum Radis. Der „Planetenspielplatz“ soll durch Umgestaltung des bisherigen Spielplatzes hinter dem Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Da die Anlage nicht im Haushaltsplan für 2022 veranschlagt war, lag dem Stadtrat ein Beschlussvorschlag für die außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 147.500 Euro vor. An Förderung sind 75 Prozent veranschlagt.