Kemberg/MZ. - Er liegt schon in der Luft: Der Duft von leckerem Glühwein, deftigem vom Grill und kandierten Mandeln. Vielerorts öffnen bereits in wenigen Tagen die Weihnachtsmärkte und hüllen die Städte in der Region in einen vorweihnachtlichem Lichterglanz. Wer es jedoch nicht allzu überlaufen, sondern eher gemütlich und familiär mag, der ist auf den Adventsmärkten der Stadt Kemberg gut aufgehoben. Am ersten und zweiten Adventswochenende öffnen im Stadtgebiet die Märkte ihre Türen. Was in Kemberg, Radis, Reuden und Globig geboten wird, hat die MZ im Überblick zusammengefasst. Weihnachtsmarkt in der Stadt Kemberg: Am 9. Dezember verwandelt sich der Markt in Kemberg in ein festliches Winterwunderland beim traditionellen Weihnachtsmarkt. Die Veranstaltung beginnt um 12 Uhr mit einem kulinarischen Highlight: Die Freiwillige Feuerwehr Kemberg serviert herzhafte Erbsensuppe, direkt auf dem Markt erhältlich. 14 Uhr läutet die Ortsbürgermeisterin Birgit Tauscher den Start des diesjährigen Weihnachtsmarktes ein. Höhepunkte des Markttreibens sind die feierliche Begrüßung des Weihnachtsmannes um 14.20 Uhr, gefolgt vom traditionellen Anschnitt des Stollens. Gegen 15 Uhr können die Besucher den Klängen von Ramona lauschen. Im Anschluss daran bieten Kinder der Kita Rasselbande in Kemberg ein abwechslungsreiches Programm. DJ Silvio sorgt ab 17 Uhr für weihnachtliche Klänge, während in der Kirche ab 18 Uhr abendliche Flötenmusik erklingt. Verschiedene Attraktionen laufen auch zeitgleich: Eine Krippenausstellung im Stadtturm, die Öffnung der Heimatstube sowie ein Bücherverkauf im Rathaus.