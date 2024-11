Wunschbaum-Aktion im Landkreis Wittenberg In Gedenken an Madlen Thom: Wunschbaum spendet Trost für trauernde Kinder

Bereits zum dritten Mal findet die Wunschbaum-Aktion im „Best Western Hotel Soibelmanns" in Wittenberg statt, diesmal in einer etwas abgewandelten Version. In Erinnerung an die ehemalige Leiterin des Wittenberger Stadtmarketings kommt der Erlös diesmal trauernden Familien zugute.