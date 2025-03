Imbiss feiert 33. Geburtstag 33 Jahre Kult-Imbiss: Warum das „JWD“ in Kemberg der Geheimtipp an der B2 ist

Der JWD-Imbiss an der B 2 in Kemberg feiert 33. Geburtstag. Seit 1992 serviert Inhaber Jan Witter hier bodenständige Hausmannskost – von Bauernfrühstück bis Gulasch. Was das Erfolgsrezept ist und warum seine Bratkartoffeln sogar Kunden aus Leipzig anlocken.