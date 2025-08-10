In der Wittenberger Innenstadt soll ein Raum entstehen, in dem die Menschen zusammenkommen können. Wer die Initiatoren sind, woher Geld für das Vorhaben kommt und wann mit einer Umsetzung zu rechnen ist.

Im Stadtwohnzimmer: Wittenberg hat jetzt ein Kultur-Kollektiv

Das „Kultur-Kollektiv“, zu dem auch Greta Hientzsch (l.) und Danielle Nitzsche gehören, möchte gemeinsam einen Ort des Miteinanders schaffen.

Wittenberg/MZ. - Mitten in der Wittenberger Innenstadt entsteht ein neuer Ort der Begegnung: das „Stadtwohnzimmer“. Ein Ort, an dem Menschen aus Wittenberg und Umgebung zusammenkommen, sich treffen und voneinander lernen können: Um diesen zu erschaffen, hat sich eine Gruppe zum „Kultur-Kollektiv“ zusammengeschlossen.