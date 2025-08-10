Neues Projekt in der Lutherstadt Im Stadtwohnzimmer: Wittenberg hat jetzt ein Kultur-Kollektiv
In der Wittenberger Innenstadt soll ein Raum entstehen, in dem die Menschen zusammenkommen können. Wer die Initiatoren sind, woher Geld für das Vorhaben kommt und wann mit einer Umsetzung zu rechnen ist.
10.08.2025, 13:00
Wittenberg/MZ. - Mitten in der Wittenberger Innenstadt entsteht ein neuer Ort der Begegnung: das „Stadtwohnzimmer“. Ein Ort, an dem Menschen aus Wittenberg und Umgebung zusammenkommen, sich treffen und voneinander lernen können: Um diesen zu erschaffen, hat sich eine Gruppe zum „Kultur-Kollektiv“ zusammengeschlossen.