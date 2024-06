Coswig/MZ. - An manchen Stellen stehen noch ein paar Museumsvitrinen, die während des Umbaus natürlich sorgfältig abgedeckt sind. Etliche Leuchtmittel, die nun noch montiert werden müssen, liegen auf einem Stapel. Der Gang im Obergeschoss des Klosterhofs in Coswig, in dem der Fußboden grundsätzlich noch komplett fehlt, mutet noch wie Baustelle an. Es gibt noch einiges zu tun, bis zum Einzug der Musikschule Heinrich Berger. Der Termin aber rückt näher. „Der Umzug findet in den Sommerferien statt, das neue Schuljahr soll schon hier beginnen“, sagt Steffi Friedrich.

215 Schüler insgesamt

Friedrich ist seit 1995 als Leiterin der Bildungseinrichtung tätig und ist so für vier festangestellte und sechs weitere Lehrkräfte verantwortlich. Neben musikalischer Früherziehung, Gesang- und Tanzunterricht wird in der Musikschule an etlichen Instrumenten ausgebildet. Dazu gehören neben Klavier, Gitarre und Keyboard unter anderem Schlagzeug und Harfe.

Derzeit werden insgesamt 215 Kinder, Jugendliche und Erwachsene unterrichtet. Das Gros derer kommt aus Coswig und den Ortsteilen. Seit Gründung der Musikschule im Jahr 1993 befindet sich deren Domizil in dem ehemaligen Ausflugslokal „Amselgarten“ auf dem Grundstück der gleichnamigen Kindertagesstätte. „Die Räumlichkeiten dort sind grundsätzlich recht klein und der Sanierungsbedarf ist immer größer geworden“, sagt Friedrich.

Großer Sanierungsbedarf

Dies bestätigt die Leiterin des Coswiger Amtes für Bildung, Kultur und Soziales sofort. „Dach, Dämmung, Sanitäranlagen, Sanitärleitungen und auch die Abflüsse sind längst fällig geworden“, zählt Jeanette Engel auf. Sie geht davon aus, dass schon bald weitere Maßnahmen fällig geworden wären und freut sich daher sehr, dass der geplante und vom Stadtrat beschlossene Umzug kurz bevorsteht. „Dass die Schule in die Innenstadt zieht, empfinde ich hinsichtlich der Innenstadtbelebung als großen Vorteil.“

Die Räumlichkeiten im Klosterhof mussten vorher angepasst werden. Sanitäranlagen seien zum Teil komplett erneuert worden und unter anderem Beleuchtungen installiert worden. Neben weiteren allgemeinen Renovierungsarbeiten sei auch die Raumstruktur – zuvor befand sich das Museum der Stadt auf dieser Ebene – verändert worden. Insgesamt seien 138.000 Euro investiert worden.

Entstanden sind neben Büros fünf große Unterrichtsräume. Hinzu kommt ein Vorspielsaal in der unteren Etage. Friedrich zeigt sich begeistert und erwähnt das Außengelände: „Der Hof eignet sich hervorragend für Open-Air-Aktivitäten.“

Konzert in der Nicolaikirche

Bevor es so weit ist, wird aber das laufende Schuljahr beendet. Ein Highlight steht noch aus und findet am Mittwoch, 19. Juni, ab 18 Uhr in der Nicolaikirche statt. „Unser Abschlusskonzert“, sagt Friedrich. Etwa 25 Schüler werden das 90-minütige Konzert gestalten.

Es seien viele Höhepunkte eingeplant. So werden unter anderem Maja Wünsche, die im Bereich Gesang, und Josefine Lenz, die mit ihrem Gitarrenspiel, erfolgreich am Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ teilnahmen, auftreten. Auch Felix Keiner und Otto Kiel, die es in der Kategorie Musical sogar bis zum Bundesfinale des Wettbewerbs geschafft haben, werden Auszüge aus ihren Programmen vorstellen. Außerdem wird sich Rita Hartobanu, die 17 Jahre lang als Harfenlehrerin tätig war und sich nun in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, ein letztes Mal mit ihren Harfenschülern präsentieren.