Seegrehna/MZ. - Am Hofgestüt Bleesern geht es Schritt für Schritt voran. Im Südteil des Ostflügels laufen zurzeit Arbeiten an Mauerkrone und historischem Dachstuhl. Dank Mitteln von Bund, Land, Stiftung Denkmalschutz und der Hamburger Katharina und Gerhard Hoffmann Stiftung. „Das wird in diesem Jahr abgeschlossen“, versichert Christiane Hennen, die Vorsitzende des Fördervereins Hofgestüt Bleesern.

Mittel für den Rest des Daches sind nach ihren Worten bereits beantragt, gehofft wird zudem auf Gelder für den Südflügel, für Mauerkrone und Gebälk dort: „Die Anträge werden vorbereitet.“ Am Ostflügel des weitläufigen, historisch so wertvollen einstigen Gestüts soll nach dem Dach die Fassade an die Reihe kommen. Eine Musterfläche für die Reparatur des Mauerwerks ist in Planung.

Historischer Dachstuhl: Hier werden am Samstag Filme gezeigt. (Foto: Duclaud)

„Ich bin guter Dinge. Anträge werden oft bewilligt“, freut sich Christiane Hennen. Auch die Akzeptanz des ehrgeizigen Projektes, die verfallenen Gebäude wieder nutzbar zu machen, sei stark gewachsen. Das hat nicht zuletzt mit den Veranstaltungen zu tun, die der Förderverein, der auf 75 Mitglieder angewachsen ist, inzwischen regelmäßig organisiert.

Eine findet am kommenden Samstag statt. Es handelt sich um die inzwischen dritte Auflage des Bücherfestes. Ab 14 Uhr wird am 8. Juni ins Gestüt eingeladen, die Vorbereitungen sind längst im Gange. Als Partner konnten die Wittenberger Bücherfreunde, die Buchhandlung „Esel auf dem Dach“ und der Regisseur und Theatermann Markus Schuliers gewonnen werden.

Am Ostflügel wird gearbeitet. (Foto: Duclaud)

Das „Bücher- und Lesefest“ steht diesmal unter dem Motto Krimi. Für entsprechende Musik will Schuliers sorgen, was Texte betrifft, wird etwa die inzwischen über die Region hinaus bekannte Autorin Antje Penk erwartet. Sie liest aus „Der Makronenmord“ und „Mord nach Mittag“. Die Texte erschienen in der Reihe „Blutiger Osten“ und basieren auf wahren Kriminalfällen.

Später wird es international. Der in Berlin lebende Übersetzer Will Firth stellt Werke des bosnischen Schriftstellers Andrej Nikolaidis, des Nordmazedoniers Dimitar Bashevski und der Kroatin Tatjana Gromaca vor. Die dunklen Geschichten, sagt Hennen, haben Krimibezüge, können aber auch als Gesellschaftskritik gelesen werden. Firth, der aus Australien stammt, war zeitweise unter anderem für das Uno-Kriegsverbrechertribunal im Blick auf das ehemalige Jugoslawien tätig. Kleineren Kindern liest Regina Eilermann spannende Geschichten vor. Zudem soll es Bücherstände geben. Wer möchte, kann auch selber Bücher anbieten, ohne Standgebühr, allerdings sollte ein Tisch mitgebracht werden.

Geplant sind überdies ab 16 Uhr Filmvorführungen. Gezeigt werden Erich Kästners „Emil und die Detektive“ (in der Fassung von 1931) und ab 18 Uhr der Klassiker „Der dritte Mann“. Es gibt Kaffee, Kuchen, Herzhaftes und kühle Getränke. Der Eintritt ist frei, über eine Spende zum Erhalt des Baudenkmals freut sich der Verein, der im Übrigen seit Pfingsten wieder jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr ins Hofgestüt einlädt: zu Kaffee, Kuchen und Führungen.