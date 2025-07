Die Gesellschaft Stadro Immobilen will im ehemaligen Ladenhäuschen in Wörlitz Ferienwohnungen einrichten. Der schiefe Giebel ist dabei eine Herausforderung.

Im ehemaligen Ladenhäuschen in Wörlitz sollen Ferienwohnungen entstehen

Einstige Gaststätte „Goldene Weintraube“ in Wörlitz

Das ehemalige Quartier des Ladens Camandus in Wörlitz, Am Wall 99, soll eine neue Nutzung erfahren. Nach umfangreicher Sanierung könnten dort Ferienwohnungen entstehen.

Wörlitz/MZ. - Für die einstige Gaststätte „Goldene Weintraube“ in Wörlitz, in direkter Nachbarschaft zum Rathaus gelegen, scheint Rettung in Sicht. „Wir haben jetzt erst mal Dächer, Treppen und dergleichen gesichert, da durch die Undichtigkeit im Dach schon viel Feuchtigkeit ins Gebäude eingedrungen ist“, informiert Andreas Strömer zu den ersten Maßnahmen.