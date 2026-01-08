Ein Mann randaliert in einem Wittenberger Imbiss und sticht auf einen Tisch ein. Später stellt er sich selbst der Polizei.

Ein Randalierer hat sich in Wittenberg selbst der Polizei gestellt.

Wittenberg/MZ. - Am Mittwochabend kam es um 19.14 Uhr in einem Imbiss in der Schillerstraße in Wittenberg zu einer Sachbeschädigung durch einen zunächst unbekannten Täter. Dieser randalierte im Laden und stach mit einem spitzen Gegenstand auf einen dortigen Tisch ein, stieß diesen anschließend um und entfernte sich.

Eine Bedrohungshandlung soll nicht stattgefunden haben. Auch wurde niemand verletzt. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden des Beschuldigten.

Mann stellt sich selber

Gegen 21.05 Uhr erschien eine männliche Person im Polizeirevier und gab an, dass er sich stellen möchte, da er vorhin im Imbiss „ausgerastet“ sei. Zudem hatte er eine Schnittverletzung an der Hand, die er sich nach seinen Angaben nach Verlassen des Imbisses selbst zugefügt habe.

Die Verletzung wurde zunächst durch die Beamten mittels Erste-Hilfe Material versorgt und folglich der Rettungsdienst hinzugezogen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der Mann durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. Gegen den alkoholisierten Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.