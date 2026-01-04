Drei Brände, mehr als 60.000 Euro Schaden: Die Polizei ermittelt noch die Ursachen.

Lutherstadt Wittenberg - Die Feuerwehren im Landkreis Wittenberg haben am Wochenende mehrere Brände gelöscht, bei denen teils höherer Sachschaden entstanden ist.

Am Samstagnachmittag brannte eine Lagerhalle mit Werkstatt in Oranienbaum-Wörlitz ab, dabei sei rund 30.000 Euro Sachschaden entstanden, teilte die Polizei mit.

Etwa 20.000 Euro Schaden gab es beim Brand einer Garage mit einem Auto in Bad Schmiedeberg. In Lutherstadt Wittenberg brannte am Sonntagmorgen ein Schuppen, dort geht die Polizei von etwa 10.000 Euro Schaden aus.