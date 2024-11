In Wittenberg wird’s skurril: Jugendliche klauen Fußmatten, doch nicht alle scheinen zu gefallen. Zudem touchiert ein Bus einen Baumkübel, der offenbar für den Aufbau vom Weihnachtsmarkt verschoben wurde.

Humorvoller Wochenrückblick: Fußmatten-Diebe und Baumkübel-Unfall in Wittenberg

Mit beiden Fällen musste sich die Polizei in Wittenberg auseinandersetzen.

Wittenberg/MZ - Manche Kriminalfälle sprengen die Vorstellungskraft. So auch in dieser Woche. Die Rubrik Elbetreibgut widmet sich den kuriosen Geschichten des Alltags in Wittenberg. Diesmal im Fokus: kuriose Fußmatten-Diebstähle und ein Baumkübel, der im Trubel des Weihnachtsmarkt-Aufbaus zu Schaden kam.