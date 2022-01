Hort der Kollwitz-Schule in Wittenberg ist im Schach-Fieber

Wittenberg/MZ - Stolz sind Kinder und Mitarbeiter des Hortes der Wittenberger Käthe-Kollwitz-Grundschule und auch die Arbeiterwohlfahrt (Awo), dass sich der Awo-Hort als erste Einrichtung im Landkreis Wittenberg Schach-Hort nennen darf. Die langersehnte Zertifizierung wurde nach mehrmaliger coronabedingter Verschiebung kürzlich durch den Pressesprecher der Schachstiftung, Lothar Schwarz, überreicht, wobei nicht der gesamte Hort dabei sein konnte.

Wie es nun in einer entsprechenden Mitteilung weiter heißt, konnten dennoch einige Gäste begrüßt werden. Neben den Ehrengästen, Awo-Geschäftsführerin Corinna Reinecke, der Fachbereichsleiterin Kita und Hort Sigrun von Bartnitzke und dem Elternkuratorium des Hortes waren auch die Schachtrainerin Sabine Gattig mit zehn Schachkindern des Hortes, die Hort-Einrichtungsleiterin Birgit Brömel sowie Ellen Ramke in den geschmückten Schachraum eingeladen.

Seit der Bewerbung für diesen Titel vor fast eineinhalb Jahren bei der Schachstiftung habe man viele Anstrengungen unternommen, um die Zertifizierung zu bekommen. Die Erzieher qualifizierten sich in einer Weiterbildung zum Schachtrainer und viele der Kinder trainieren ihr Schachkönnen zweimal wöchentlich in der Schach-AG. „Wir würden uns freuen, wenn bald Kitas, Horte und Grundschulen des Landkreises unserem Beispiel folgen würden. So könnten wir uns auch mit anderen Schachspielern in Turnieren messen“, heißt es von Seiten der Kinder und Mitarbeiter des Schach-Hortes „Käthe Kollwitz“ in Wittenberg.