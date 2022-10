Hoffen auf Tante Enso in Wörlitz

Aktuell gibt es in Wörlitz keine Einkaufsmöglichkeit. Ortsbürgermeisterin Erika Miertsch will das ändern.

Wörlitz/MZ - „Der tägliche Einkauf“ steht an der Fassade, doch einkaufen kann in dem Haus an der Erdmannsdorffstraße 80 in Wörlitz schon lange niemand mehr, seit die letzte Pächterin der kleinen Edeka-Filiale in den Ruhestand gegangen ist. Am 31. Mai dieses Jahres war Schluss.